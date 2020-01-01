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Steven Adams da OKC'den gidici olabilir!

Oklahoma City Thunder'ın, Chris Paul'u Phoenix Suns'a gönderme kararından sonra Steven Adams'ı da takas edebileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder'ın, Chris Paul'u Phoenix Suns'a gönderme kararından sonra Steven Adams'ı da takas edebileceği bildirildi.

Yeniden yapılanma modunda olan OKC'nin hedefinin, genç oyuncuları ve Draft haklarını elde etmek olduğu tahmin ediliyor.

HoopsHype'tan Michael Scotto'ya göre Paul Phoenix'e katılırken, Adams takımdan ayrılacak bir sonraki veteran isim olabilir.

Geçen sezon 10.9 sayı, 9.3 ribaunt, 2.3 asist ve 1.1 blok ortalamalarına sahip olan Adams, yedi yıllık kariyerinin tamamını Thunder ile geçirmişti.

OKC'nin, Paul karşılığında ekibe katılan Ricky Rubio'yu da takas etmesi bekleniyor.


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