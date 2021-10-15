Sterling: "Daha fazla süre almak için ayrılmaya açığım"

İngiliz yıldız Raheem Sterling, bu sezon Manchester City'nin ilk 11'deki yerini kaybetmesi üzerine ayrılık sinyali verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Sterling: 'Daha fazla süre almak için ayrılmaya açığım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2021 00:49
Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling, daha fazla süre alabilmek için takımdan ayrılabileceğini açıkladı.

Bu sezon Guardiola'nın ilk tercihleri arasında olmayan Raheem Sterling, ilk kez ayrılık sinyalleri verdi. İngiliz yıldız yaptığı açıklamada "Daha fazla süre almak için başka takıma gitme seçeneğim varsa buna açığım çünkü ben futbolu seviyorum ve oynamak istiyorum" diye konuştu.

Sterling açıklamasında "Yabancı dil öğrenmeliyim. Fransız ve İspanyol aksanlarını seviyorum, çalışmalıyım" diyerek hedefindeki takımlarla ilgili de ipucunu belli belirsiz vermiş oldu.

Raheem Sterling bu sezon ligde 7 maçta oynayıp 1 gol atarken 274 dakika süre aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta 97 dakika sahada kaldı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.