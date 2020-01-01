Stephen Jackson, Trump'a seslendi: "Seni Beyaz Saray'dan çıkaracağız!"

Emekli NBA oyuncusu Stephen Jackson, George Floyd hakkındaki yorumlarının ardından, ABD başkanı Donald Trump'a ateş püskürdü.



Jackson, Amerikan iç savaşında ölenleri Anma Günü'nde Minneapolis kolluk kuvvetleriyle polis tarafından gözaltındayken öldürülen Afroamerikalı George Floyd'un adalet çağrısına öncülük eden birçok kişiden biri olarak ortaya çıkmıştı.



42 yaşındaki Jackson, Trump'ı sosyal medyada kınayan bir video paylaştı ve ABD'nin 45. başkanına, sadece bir dönem tepede kalacağını söyledi:



"Bu mesaj Donald Trump için. Bu mesaj sana. Kardeşimin adını ağzına alma. Sana söz veriyorum, gelecek Kasım ayında Beyaz Saray'da olmayacaksın. Yeniden seçilmeyeceksin, sana şimdi söylüyorum. Bu yüzden seni Beyaz Saray'dan çıkarmaya geliyoruz, Donald Trump. Kardeşimin adını ağzına alma. O söylediğin kesinlikle bir iltifat değildi. Bilin ki, protesto eden 18 ülke ve 50 eyalet olarak, seni Beyaz Saray'dan çıkarmaya geliyoruz. Bizi izlemeye devam edin."



Başkan Trump, Cuma günü basına konuşurken Floyd'a atıfta bulunmuş, geçen ay ABD'ye eklenen iş imkanlarının sayısı konusunda övünmüş ve Floyd'un cennetten "aşağı buraya baktığını" ve olanları onayladığını söylemişti. Bu yorumlar Jackson'ın dikkatini çekti ve rahatsız edici buldu.



Floyd'un Houston bölgesinden bir arkadaşı olan Jackson, polis şiddetinin en son kurbanı için adalet talep etme sorumluluğunu üstlendi. Floyd'un davasında görevli olan memur, o zamandan beri bekleyen davalarda ikinci derece cinayetle suçlanıyor.



