Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Stephen Jackson, Trump'a seslendi: "Seni Beyaz Saray'dan çıkaracağız!"

Emekli NBA oyuncusu Stephen Jackson, George Floyd hakkındaki yorumlarının ardından, ABD başkanı Donald Trump'a ateş püskürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Emekli NBA oyuncusu Stephen Jackson, George Floyd hakkındaki yorumlarının ardından, ABD başkanı Donald Trump'a ateş püskürdü.

Jackson, Amerikan iç savaşında ölenleri Anma Günü'nde Minneapolis kolluk kuvvetleriyle polis tarafından gözaltındayken öldürülen Afroamerikalı George Floyd'un adalet çağrısına öncülük eden birçok kişiden biri olarak ortaya çıkmıştı.

42 yaşındaki Jackson, Trump'ı sosyal medyada kınayan bir video paylaştı ve ABD'nin 45. başkanına, sadece bir dönem tepede kalacağını söyledi:

"Bu mesaj Donald Trump için. Bu mesaj sana. Kardeşimin adını ağzına alma. Sana söz veriyorum, gelecek Kasım ayında Beyaz Saray'da olmayacaksın. Yeniden seçilmeyeceksin, sana şimdi söylüyorum. Bu yüzden seni Beyaz Saray'dan çıkarmaya geliyoruz, Donald Trump. Kardeşimin adını ağzına alma. O söylediğin kesinlikle bir iltifat değildi. Bilin ki, protesto eden 18 ülke ve 50 eyalet olarak, seni Beyaz Saray'dan çıkarmaya geliyoruz. Bizi izlemeye devam edin."

Başkan Trump, Cuma günü basına konuşurken Floyd'a atıfta bulunmuş, geçen ay ABD'ye eklenen iş imkanlarının sayısı konusunda övünmüş ve Floyd'un cennetten "aşağı buraya baktığını" ve olanları onayladığını söylemişti. Bu yorumlar Jackson'ın dikkatini çekti ve rahatsız edici buldu.

Floyd'un Houston bölgesinden bir arkadaşı olan Jackson, polis şiddetinin en son kurbanı için adalet talep etme sorumluluğunu üstlendi. Floyd'un davasında görevli olan memur, o zamandan beri bekleyen davalarda ikinci derece cinayetle suçlanıyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal