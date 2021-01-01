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Stephen A.: "Kevin Durant, bu yıl MVP olacak!"

Ünlü ESPN analisti Stephen A. Smith, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ın bu sezon MVP ödülünü alacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Ünlü ESPN analisti Stephen A. Smith, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ın bu sezon MVP ödülünü alacağını söyledi.

Stephen A. kısa süre önce ESPN'in First Take isimli programında, Durant'in kariyerinin ikinci MVP ödülünü kazanacağına inandığını belirtti:

"Kevin Durant, ligin MVP'si olacak. Bu sezon bittiğinde Kevin Durant iki ödülle taçlandırılacak - Ligin MVP'si ödülü ve yılın 'En iyi Geri Dönüş Yapan Oyuncusu' ödülü. Bu iki ödülün de sahibi o olacak; emin olabilirsiniz."

Sezonda 30.6 sayı ortalama ile oynayan KD, Nets'i de 9-6'lık bir dereceye taşımış durumda.


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