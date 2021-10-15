Stefano Okaka'nın gol sayısı 6 oldu!

Başakşehir'in İtalyan golcüsü Okaka, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Stefano Okaka'nın gol sayısı 6 oldu!
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15 Ekim 2021 23:18
Medipol Başakşehir'in deneyimli forveti Stefano Okaka bu sezon ligdeki 6. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti.

Beşiktaş ağlarını iki kez sarsan Okaka, bu sezon Çaykur Rizespor'a karşı hat-trick yapmış, Fenerbahçe maçında da bir kez gol sevinci yaşamıştı.

Turuncu-lacivertli takımın üçüncü golünü atan Fredrik Gulbrandsen ise bu sezon ligdeki gol sayısını 2 yaptı.


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