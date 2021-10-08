Stefan Kuntz: 'Romantik yaklaşım tarzım değil'

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Norveç ile oynanacak maç öncesinde konuştu. İşte Alman hocanın sözleri...



Oyunculuk kariyerimde büyük maçlara, büyük stadyumlarda çıktım. Böyle bir ortamda heyecanlandım. Kovid sonrası yüzde 50 olsa bile seyircilerimiz bizimle birlikte. Tamamen doluymuş gibi bize destek vereceklerini, coşkulu olacaklarını biliyorum.



Riva'dan buraya gelirken otobüsümüzün yanından geçen arabalar kornalarla bize destek verdiler. Bundan güç alacağız ve bununla mücadele edeceğiz.



Ünlü isimlerin yeri doldurulabilir. Norveç'in ne yaptığı üzerine değil bizim oyunumuz üzerine konuşalım. Maç sonunda da kimin fikri üstün gelmiş, onu konuşalım.



Romantik yaklaşımlar benim tarzım değil. Ben realistim. Önemli olan futbolumuzla Türk halkının sevgisini kazanmak.



