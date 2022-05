Stefan Kuntz: 'Milli takıma yogayı getiriyoruz'

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Riva'da basın toplantısı düzenledi.



İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları:



"Trabzonspor'u ve Sivasspor'u kazandıkları kupalardan ötürü tebrik ederim. Ayrıca Fenerbahçe ve Konyaspor'u da Avrupa kupaları için tebrik ederim. Şu anda 20224 Avrupa Şampiyonası dosyasını açmış durumdayız. Bizleri karmaşık bir süreç bekliyor ancak Uluslar Ligi arka kapıdan Avrupa Şampiyonası'na gidiş yolu açıyor.



Bu ülkenin en büyük oyuncularından biri olmak istiyorsanız şu anda tatilde değil de milli takım kampında olduğunuz için gurur duymalısınız.



"YOGAYA İHTİYACIMIZ VAR"



"Milli takıma yogayı getireceğiz.



Avrupa'da olanlarla Tükiye'de olanları karşılaştırırsanız. Avrupalı çocuklar 13-14 yaşından beri spor psikolojisi yada mental anlamda eğitim görüyorlar. Bu konular en az taktiksel konular kadar önemli. PSG, Real Madrid'e daha kötü taktiğe sahip olduğu için değil daha kötü bir psikolojiye sahip olduğu için kaybetti.



Beni, Türk Milli Takımı'nı başka bir yola sokmam için getirdiler. Yoganın sağladığı zihinsel yardım da bu yolun bir parçası. Bir de gevşetme yogası var. Kasları gevşetiyor."



"BURAK'TAN SONRA YENİ BİR HİYERARŞİ VAR"



"Burak Yılmaz, milli takımı bıraktıktan sonra takımımız yeni bir hiyerarşi kazandı. Hakan ve Enes gibi isimlerin burada olması bize yeni düzen için fırsatlar tanıyacak."



"YUNUS AKGÜN ÇOK DEĞERLİ"



"Yunus Akgün'ün bu sezon Kasımpaşa maçında gösterdiği performans beni çok etkiledi. 10 kişi kalmalarına ve maç 3-0 olmasına rağmen sürekli bir şeyler yapmayı denedi. Ayrıca Galatasaray'a gol atıp sevinmemesi de benim Türk Milli Takımı'nda görmek istediğim oyuncu karakterine uyuyor. Milli takımda olmayı hak etti."



MEHMET CAN VE AMDOUNI



"Almanya'da Schalke'yi ziyaret ettim ve onlarla Mehmet Can Aydın hakkında görüştüm. İsviçre'de Zeki Amdouni var ancak İsviçre Milli Takımı oyuncuyu milli takıma çalıştırdığı için işimizin zor olduğunu düşünüyorum."



"FERDİ, FENERBAHÇE'NİN EN İYİLERİNDENDİ"



"Ferdi, bize taktiksel varyasyon imkanı sağlıyor. Sağ bek, sol bek ve bir mevkiide daha oynuyor. Onu daha önce Almanya'dayken izlemiştim. Sezon sonunda Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularındandı."



MERT HAKAN, İRFAN CAN KAHVECİ VE EMRE MOR SORUSUNA...



"Karşındakini itham etmeden iletişim kurmak gerekiyor. O nedenle ithamlar ve ifade ediliş biçimleri beni mutlu etmedi.



Mert Hakan ile ilgili; Orta sahada çok fazla oyuncum var. Salih, Hakan, Orkun ve Dorukhan gibi isimlere baktığımızda Mert Hakan'dan biraz daha iyi olduğunu gördük. Ona da kapımız açık. Oyuncular arasında küçük farklar var.



İrfan Can ve Emre Mor için milli takım kapısını açık tutuyorum. O bölgelerde 4 oyuncu tercih ettik.



Benim için önemli olan tek kriter performans. Son kadroya baktığımızda 8-9 yada oyuncumuz yurt dışında oynayan oyunculardı. Milli takım için oyuncu bakarken yurt dışına çok normal değil mi? Oyuncunun yurt içinde ve yurt dışında oynaması benim için önemsiz."



"3 MAÇTAKİ HEDEFİM"



"FIFA sıralamasına baktığımızda rakiplerimizin kolay olduğunu düşünebilirsiniz ancak benim hedefim Faroe Adaları, Litvanya veya Lüksemburg maçlarında rakip oyuncuların benim oyuncularımdan mental olarak daha iyi görünmesini istemiyorum. Neden FIFA sıralamasında onlardan üstte olduğumuzu göstermeliyiz."



"ÜÇLÜ SAVUNMA İŞE YARAYABİLİYOR"



"Bizim için bu maçlar 4'lü ve 3'lü sisteme geçişte belirleyici olacak. Takımı adım adım geliştirip ileriye taşımaya çalışacağız. Futbolda 2026'ya kadar düşünmek çok uzun bir süre. Ama iyi bir temel kurmalıyız.



Üçlü savunmanın işine yarayabileceğine dair ilk işaretleri görmeye başladık. Bizim bu tarz değişik taktikleri uygulayabilme yeteneğimiz olmalı ki güçlü ekiplere karşı elimizde bir silah daha olsun.



Bu akşamdan itibaren burada yeni bir bölüm açtık. İlk olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyoruz. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum 2026'ya kadar plan yapmak futbola uygun değil."