Spor Toto 1. Lig'de perde cuma açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de heyecanı cuma günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İşte detaylar ve haftanın programı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de perde cuma açılıyor
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09 Aralık 2021 15:20
Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta mücadelesi, cuma yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçlarında Kocaelispor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği ile de Altaş Denizlispor karşı karşıya gelecek.

Lgde 16. haftanın programı şöyle:

Cuma:

20.00 Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kocaeli)

20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)

11 Aralık Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-NasaDoge Menemenspor (Eyüp)

19.00 İstanbulspor-Eyüpspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Bursaspor-Manisa FK (Bitci Timsah Park)

19.00 Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

12 Aralık Pazar:

19.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)


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