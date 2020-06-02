Spor dünyasından Siirt'te şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı

Siirt'in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları yayımlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Spor dünyasından Siirt'te şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı
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02 Haziran 2020 14:14
Siirt'te meydana gelen kaza sonucu şehit olan askerlerimiz için, spor dünyasından taziye mesajları yayımlandı. 

İşte kurumlar ve kulüplerin taziye mesajları; 

TFF'NİN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'IN MESAJI

Galatasaray Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Siirt'in Pervari ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'NİN MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Siirt'in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.

TBF'NİN MESAJI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

TBF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde nöbet değişimi esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan iki askerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz." denildi.

ANKARAGÜCÜ'NÜN MESAJI

MKE Ankaragücü Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siirt'in Pervari ilçesinde askerlerimizi taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şehit olan iki askerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN MESAJI

Gençlerbirliği, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siirt'in Pervari ilçesinde askerleri taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.

KAYSERİSPOR'UN MESAJI

Kayserispor Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Siirt'in Pervari ilçesinde geçirdikleri kaza sonucu şehit olan 2 askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun." denildi.

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