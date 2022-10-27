Spalletti: 'Kim dinlenmeyi de hiç sevmiyor'

Bu sezon hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde rüya gibi bir sezon yaşayan Napoli teknik direktörü Spalletti, 3-0 kazandıkları Rangers maçı sonrası konuştu.



İtalyan hoca maç sonu açıklamasında, "Harika bir ilk yarı oynadık ve sonra devamı geldi. Sadece gol atmaktaki başarımız değil, kalemizi de gladyatör gibi savunarak fiziksel üstünlükle sahada kalmak çok önemliydi" sözlerini kullandı.



Fenerbahçe'den transfer ettikleri Kim Min-Jae'ye bir kez daha övgü dolu sözler kullanan Spalletti, "Kim Min Jae'nin inanılmaz bir gücü ve hızı var. Tehlike sezdiği anda iki kat hıza ulaşıyor. Dinlenmeyi de hiç sevmiyor" diye konuştu.



Son olarak gruptaki son maçta Liverpool'la karşı karşıya gelecekleri maçla ilgili ise deneyimli hoca, "Bir sonraki maçımız hiç garanti değil çünkü Liverpool kendi sahasında çok sert bir takım. Onlara karşı topu elimizde tutarak oynamamız gerekiyor. Güzel bir gösteri olacağının garantisini şimdiden verebiliriz" açıklamasını yaptı.





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