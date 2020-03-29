Sörloth ve Nwakaeme ikilisi Avrupa'ya meydan okuyor

Trabzonspor'un hücum oyuncuları Sörloth ve Nwakaeme, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Avrupa'nın ise en iyi 7 liginde 6. sırada bulunuyor.

Haber; Star
Sörloth ve Nwakaeme ikilisi Avrupa'ya meydan okuyor
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29 Mart 2020 10:25
Trabzonspor'un hücum oyuncuları Sörloth ve Nwakaeme, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğunda yer alırken, Avrupa'nın ise en iyi 7 liginde 6. sırada yer aldılar.

Sörloth 19 gol, 6 asistlik performans gösterdi, Nwakaeme ise 10 gol, 9 asistle oynadı. Bu ikili toplam 29 gol kaydetti.

Avrupa'nın en iyi hücum ikilisi sıralamasında; Bayern Münih'ten Lewandowski-Gnarby (36 gol) birinci, Laziolu Immobile-Caicedo (35 gol) ise ikinci konumda.

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