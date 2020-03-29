Sörloth ve Nwakaeme ikilisi Avrupa'ya meydan okuyor

Trabzonspor'un hücum oyuncuları Sörloth ve Nwakaeme, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğunda yer alırken, Avrupa'nın ise en iyi 7 liginde 6. sırada yer aldılar.Sörloth 19 gol, 6 asistlik performans gösterdi, Nwakaeme ise 10 gol, 9 asistle oynadı. Bu ikili toplam 29 gol kaydetti.Avrupa'nın en iyi hücum ikilisi sıralamasında; Bayern Münih'ten Lewandowski-Gnarby (36 gol) birinci, Laziolu Immobile-Caicedo (35 gol) ise ikinci konumda.