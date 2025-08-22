22 Ağustos
Somaspor'da yeni stat ilk maça yetişmedi

Somaspor, yapımı tamamlanan yeni stadyumundaki eksikler nedeniyle Gebzespor karşılaşmasını Soma Atatürk Stadı'nda oynayacak.

calendar 22 Ağustos 2025 13:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Somaspor'da yeni stat ilk maça yetişmedi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftasında pazar günü evinde Gebzespor'la karşılaşacak Somaspor, yapımı tamamlanan yeni stadyumundaki eksikler nedeniyle rakibini Soma Atatürk Stadı'nda konuk edecek.

Çim sahası, tribünleri, ışıklandırması ve skor tabelası hazır olan yeni stadyumda çevre düzenlemesi, teknik donanımlar ve seyirci tribünleriyle ilgili bazım kısımlarda eksikliklerin olduğu belirtildi.

Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 16 Mayıs 2022'de ihalesi yapılan ve 15 bin metrekarelik arazide inşa edilen 7 bin kişi kapasiteli yeni stadyumun ilerleyen haftalarda seyirciyle bulaşması bekleniyor. Futbol Federasyonu, yeni statla ilgili son haftaya kadar bekledikten sonra yapılan incelemede tespit edilen eksikler yüzünden maçı eski stada aldı.


