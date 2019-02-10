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Solskjaer başarının sırrını açıkladı!

Manchester United'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer, takımda zihniyet değişikliği yaptığını ve oyuncularına güvendiğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Solskjaer başarının sırrını açıkladı!
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10 Şubat 2019 06:26
Premier Lig'de Manchester United'ın başında 9 maçta 25 puan toplayan Ole Gunnar Solskjaer, son dönemdeki başarının sırrını açıkladı.

"POGBA TAKIMI YÜKSELTİYOR"

Mourinho döneminde sorunlar yaşayan Pogba hakkında konuşan Solskjaer, "Pogba potansiyelini kullanıyor ve takımı da yükseltiyor. Pogba ile farklı bir şey konuşmuyorum. Tüm oyuncularla aynı şekilde konuşuyorum. Onlara güveniyorum" dedi.

"KAZANACAĞIZ DÜŞÜNCESİ..."

Solskjaer sözlerini "Manchester United oyuncuları her zaman kalitelidir. Uzun yıllar bu takımı destekledim ve her maçı kazanacağız düşüncesiyle tribüne gittim. Şimdi oyuncular da böyle düşünüyor" ifadeleriyle tamamladı.

Manchester United son 9 maçta topladığı 25 puanla 51 puana yükseldi ve ligde 4. sırada yer alıyor.

 

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