Sofiane Feghouli: 'Galatasaray'dan ayrılmam'

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, TRT SPOR muhabiri Volkan Kılıç'ın sorularını yanıltladı.Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Feghouli, "Geçen yıl kazanılan şampiyonlukta Fatih Terim motivasyonumuzu yükseltti." dedi.Geçtiğimiz sezon 3 bölgede oynadığını belirten Cezayirli oyuncu, "Her iki kanatta da oynamayı seviyorum. Oyuna katkı sağlamayı ve oyunu ileriye taşımayı seviyorum. Fatih hoca bana ne görev verirse keyifle oynarım." şeklinde konuştu.Hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili de konuşan Feghouli, "Basında çıkan menejarine teklifler var haberlerine bakmamak lazım. 4 senelik sözleşmem var sözleşmenin sonuna kadar Galatasaray'da oynamak istiyorum. Galatasaray'da ve Türkiye'de kendimi çok iyi hissediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Türk Futbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi."Geçen sezon başarıya aç bir takımdık, başarıyı getiren unsurlardan biri bu oldu. Taraftarımızın desteği olmadan şampiyonluğu kazanmamız zordu. Bizim için açıkçası her maç kırılma anı gibiydi. Her hafta çok önemliydi. Bu seneye bakacağımız zaman aynı şekilde ilerleyecek. Başarının gelmesi için maçları hafta hafta değerledirmemiz gerekiyor. Ligdeki hedefimiz 22. şampiyonluğu getirmek. Süper Kupa'yı da kazanmak istiyoruz. Bu sezon 3 kulvarda birden ilerleyeceğiz. Devler Ligi'nde Galatasaray'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz evimizde yenileceğimizi düşünmüyorum belki dışarıda zorlanabiliriz."