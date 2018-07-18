Smart ve Celtics, 50 milyonluk bir anlaşmaya yakın

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Boston Celtics, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin raporuna göre, serbest oyuncu Marcus Smart ile bir anlaşmaya yakın olabilir.Wojnarowski'ye göre Celtics GM'i Danny Ainge'in, Smart'ın menajeri Happy Walters ile Boston'la potansiyel dört yıllık bir anlaşma hakkında "sözleşme görüşmelerine ciddi bir şekilde katıldığı" bildirildi.Anlaşmanın dört yıllığı 46-50 milyon dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.Smart, serbest oyuncu döneminin başlangıcında Celtics ile iletişim eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtmişti. Ancak, Ainge geçen hafta Smart'ın bu yaz döneminde Boston'ın ana odak noktası olduğunu açıklamıştı:24 yaşındaki guard, geçen sezon Celtics formasıyla oynadığı 54 maçta 10.2 sayı, 4.8 asist, 3.5 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları yakaladı.