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Skip: "Jordan, belki LaMelo'yu MVP kalibresine yükseltir!"

Fox Sports analisti Skip Bayless, LaMelo Ball'un Charlotte Hornets'a gitmesiyle, Michael Jordan ile "mükemmel bir ikili" oluşturduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Fox Sports analisti Skip Bayless, LaMelo Ball'un Charlotte Hornets'a gitmesiyle, Michael Jordan ile "mükemmel bir ikili" oluşturduğunu söyledi.

Bu yılki NBA Draftı'nda potansiyel 1 numaralı seçim olarak beklenen LaMelo, Jordan'ın sahibi olduğu Hornets tarafından 3'üncü sırada seçildi.

Ball kardeşlerin en küçüğü, Jordan'ın ekibi tarafından seçilmekten heyecan duyduğunu "Tam anlamıyla bir nimet." şeklinde açıklamıştı.

Bayless, Melo'nun ağabeyi Lonzo gibi baskıdan yoksun olduğu için, bir numaralı seçim olmak için doğmadığını belirtti.

Melo'nun Hornets tarafından 3'üncü seçilmesiyle, Bayless, UNDISPUTED programında bunun Jordan sayesinde kendisi için mümkün olan en uygun seçenek olduğunu açıkladı:

"Bu uyumu çok sevdim. Bu benim için mükemmel bir ikili oldu. LaMelo ve MJ'in birbirlerine ihtiyaçları vardı. Bu çocuğa MJ'in içinde ne varsa çok az aktarabilseydim, iki gram öldürme içgüdüsü verebilseydim, MVP kalibresinde bir oyuncuya sahip olabilirdim. Sonunda Charlotte Hornets'ı taşıyabilecek bir oyuncum olabilirdi."


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