Sivasspor'a Bosna Hersekli hakem

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 29 Ekim Perşembe günü sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile yapacağı maçı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta düdük çalacak Peljto'nun yardımcılıklarını Amer Macic ve Davor Beljo yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Admir Sehovic olacak
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta düdük çalacak Peljto'nun yardımcılıklarını Amer Macic ve Davor Beljo yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Admir Sehovic olacak