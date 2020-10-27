Sivasspor'a Bosna Hersekli hakem

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv maçını Irfan Peljto yönetecek

Haber; AA
Abone Ol
Sivasspor'a Bosna Hersekli hakem
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2020 20:31
Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 29 Ekim Perşembe günü sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile yapacağı maçı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta düdük çalacak Peljto'nun yardımcılıklarını Amer Macic ve Davor Beljo yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Admir Sehovic olacak



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için