Sivasspor, Villarreal maçı için İspanya'ya gitti

Demir Grup Sivasspor, 22 Ekim Perşembe günü deplasmanda Villarreal ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta maçı için İspanya'ya gitti.Kırmızı-beyazlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla İspanya'ya hareket etti.Kafilede, sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye ile Erdoğan Yeşilyurt yer almadı.Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile çok sayıda yönetici, İspanya'ya giden kafilede yer aldı.Sivas Valisi Salih Ayhan da havalimanından kafileyi uğurlayarak başarılar diledi.Villarreal ile Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında yarın (TSİ) 22.00'de El Madrigal Stadı'nda karşı karşıya gelecek.Otyakmaz, takımın İspanya'ya hareketinden önce kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizi temsil etmenin inanılmaz heyecanı içindeyiz." dedi.Daha önce de Avrupa kupalarına katıldıklarını anımsatan Otyakmaz, şöyle konuştu:Gruptan çıkmak istediklerini dile getiren Otyakmaz, Villarreal dışındaki diğer takımların denk güce sahip olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.