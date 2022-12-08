Sivasspor, Saarbrücken'i 2 golle geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştığı Almanya 3. Lig temsilcisi FC Saarbrücken'i 2-1 yendi.
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa giren Demir Grup Sivasspor, Fanatic sahasında Saarbrücken ile karşı karşıya geldi.
Kırmızı-beyazlı takımın gollerini 35. dakikada penaltıdan Karol Angielski ve 62. dakikada Dia Saba kaydetti.
Konuk takımın golünü ise 71. dakikada Richard Neudecker attı.
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa giren Demir Grup Sivasspor, Fanatic sahasında Saarbrücken ile karşı karşıya geldi.
Kırmızı-beyazlı takımın gollerini 35. dakikada penaltıdan Karol Angielski ve 62. dakikada Dia Saba kaydetti.
Konuk takımın golünü ise 71. dakikada Richard Neudecker attı.