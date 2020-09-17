Sivasspor, Kayode transferine nokta koyuyor

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, bir golcü transferi daha yapmayı hedefliyordu. Bu anlamda kadrosunda geçen sezondan Mustapha Yatabare ile Arouna Kone gibi isimleri bulunduran, transfer döneminde Jorge Felix'e imza attıran Yiğidolar, bir yıldızı daha bitiriyor.



Kırmızı- Beyazlılar, geçen sezon Gaziantep FK forması giyen, bonservisi Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk'te bulunan Olarenwaju Kayode ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki forvet, dün sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere İstanbul'a getirildi.



Sivas'a imzayı atan Nijeryalı, geçen sezon 27 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergilmişti. Öte yandan Kayode ile Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor da ilgileniyordu. Bu arada Yiğidolar, bu sezon transferde çok önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Daha önce ön liberoya Robin Yalçın, sol kanada Max Gradel ile Casimir Ninga ve orta sahaya da son olarak Fayçal Fajr transferleri yapılmıştı.



