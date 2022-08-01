Sivasspor'da Gaziantep FK mesaisi başladı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp, dayanıklılık koşusuyla devam etti.



Ardından geniş alan pas çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.



Sivasspor, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



Bu arada kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Clinton N'Jienin bu akşam Sivas'a geleceği belirtildi.



Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK, 6 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.





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