Sivasspor'da Beşiktaş öncesi 2 eksik var!

Sivasspor, Süper Lig'de 2 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da Beşiktaş öncesi 2 eksik var!
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01 Ekim 2021 14:12
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Vodafone Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Ligde geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 9 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, puan cetvelinde 11. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek puan cetvelinde 4. sırada bulunuyor.

Sivasspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.


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