Sivasspor'a ağır ceza kapıda!

Sivasspor, Fiorentina maçında sahaya giren ve Alessandro Bianco'ya saldıran taraftar nedeniyle ağır bir ceza alabilir.

, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'a ağır ceza kapıda!
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18 Mart 2023 16:46
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Sivas'ın Fiorentina'yı konuk ettiği karşılaşmanın son anlarında sahaya giren 2 taraftardan biri Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırmış ve burnunu kırmıştı.

2 taraftarın sahaya girerek Fiorentinalı oyuncu Alessandro Bianco'nun burnunu kırmasının üzerine UEFA soruşturma açtı. İtalyan oyuncuya yumruk atan taraftar ve sahaya atlayan başka bir taraftar, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fiorentina, hem UEFA hem de Avrupa Kulüpler Birliği'ne konuyla ilgili şikayette bulundu. Sivasspor ağır bir cezayla karşı karşıya kalabilir.

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