Sivas'ta şampiyon sporcuların anne ve babaları da wushu öğreniyor

Sivas'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün başlattığı proje kapsamında wushuda çok sayıda şampiyonluk yaşayan sporcuların anne ve babaları da bu sporu yapıyor.



En küçüğü 4, en büyüğü 70 yaşında olan sporcular, haftada 3 gün Çin savunma sanatı wushu antrenmanına katılıyor. Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanlarda, anneler wushunun Tai Chi Quan, babalar ise sanda stilini öğreniyor.



Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salonda aile boyu wushu sporu yapıldığını söyledi.



Zaman zaman antrenmanlara dedelerin ve ninelerin de katıldığına dikkati çeken Tunç, "Wushu tüm aile bireylerinin yapabilecekleri spor dalı. Ailenin tüm fertleri iç içe oluyorlar ve sağlıklı yaşam için spor yapıyorlar." dedi.



"Yoğun ilgi var"



Çocuklarının antrenmanlarını izlemeye gelen ailelerin talebi üzerine projeyi başlattıklarını anlatan Tunç, "Ailelerimiz 'biz de çocuklarımızla spor yapabilir miyiz?' diye hocalarımıza soruyorlardı. Hocalarımızdan da olumlu dönüş olunca proje başladı. İlgi her geçen gün artarak devam ediyor, yoğun ilgi var. Öyle zannediyorum ki bu büyük salonumuz yetmeyecek gibi." diye konuştu.



"Bu salondan 70 yaşında bir dünya şampiyonu çıkartmak istiyoruz"



Wushu milli takım antrenörü Salih Urhan ise wushunun yelpazesinin geniş olduğunu belirtti.



3 yaşındaki çocuğunun da 70 yaşındaki kişinin de wushu yapabileceğine değinen Urhan, sporcu sayısını her geçen gün artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu salondan 70 yaşında bir dünya şampiyonu çıkartmak istiyoruz. Salonda üç nesil bir arada spor yapıyor. Güzel bir aktivite olan wushuya tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



"Annemle birbirimize psikolojik destek veriyoruz"



Avrupa ve Türkiye şampiyonu Afra Kılınç, annesiyle aynı salonda spor yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Olimpiyatlara hazırlandığını belirten Kılınç, "Annemle birbirimize psikolojik olarak da destek veriyoruz. Birbirimizi her konuda sürekli destekliyoruz." dedi.



Anne Şerife Kılınç (40) ise evde olduğu gibi salonda da çocuğuyla birbirlerine destek olduklarını anlattı.



Oğlu, kızı ve eşiyle antrenmanlara katılan 50 yaşındaki Fatma Yıldız, ailesiyle aynı salonda spor yapmaktan mutlu olduğunu ifade etti.



Yıldız, hem sağlık, hem de zihinsel olarak kendisini iyi hissettiğini söyledi.



Baba Çetin Yıldız (55) da çocuklarını wushuya yönlendirdikleri için bir kez daha mutlu olduklarını, antrenmanlarda anne ve baba olarak hem çocuklarına destek olduklarını hem de spor yaptıklarını kaydetti.



Türkiye şampiyonu Elif Erva Yıldız ise anne ve babasıyla aynı salonu paylaştığı için mutlu olduğunu belirterek, bu durumun başarısına katkı sağladığını söyledi.



Wushu sporunu 20 yıldır yapan milli sporcu Yücel Tırnakçı, antrenmana getirdiği oğlu Niyazi Poyraz Tırnakçı'nın kendisinden etkilenerek bu spora başladığını aktardı.



"Dizimdeki ve belimdeki ağrılar geçmeye başladı"



Aliye Göze (49) de kızını antrenmanlara götürüp getirirken wushuya merak saldığını, spora başladıktan sonra dizi ve belindeki ağrılarının da geçmeye başladığını dile getirdi.



Mahmut Karaca ise oğlunun sporu çok sevdiğini, onunla birçok sportif faaliyete katıldığını söyledi.



10 kez Türkiye şampiyonu olan Aleyna Başar annesiyle aynı salonda spor yapmanın çok güzel olduğunu dile getirdi.



Anne Ayşegül Başar da kızının 6 yıldır wushu yaptığını belirterek, "Wushuyu çok seviyoruz ve antrenmanlara severek geliyoruz. Herkese de gelmelerini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.



Balkan ve Türkiye şampiyonu Reyhan Dila Aldıkaçtı da başarının kaynağının aile olduğunu, babasıyla aynı salonda spor yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.





