Sivas'ta 90+16'da VAR incelemesi

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasındaki mücadelenin 90+16. dakikasında, ev sahibi ekip penaltı bekledi.
Topun oyun alanını terk etmesinin ardından VAR hakemi Özgüç Türkalp, hakem Erkan Özdamar'a inceleme tavsiyesinde bulundu. Erkan Özdamar, monitöre giderek pozisyonu inceledi.
Monitörden inceleme yapan Erkan Özdamar, pozisyon öncesinde Sivassporlu Clinton N'Jie'nin ofsayt olduğunu belirtti.
Topun oyun alanını terk etmesinin ardından VAR hakemi Özgüç Türkalp, hakem Erkan Özdamar'a inceleme tavsiyesinde bulundu. Erkan Özdamar, monitöre giderek pozisyonu inceledi.
Monitörden inceleme yapan Erkan Özdamar, pozisyon öncesinde Sivassporlu Clinton N'Jie'nin ofsayt olduğunu belirtti.
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