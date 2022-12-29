Sivas'ta 90+16'da VAR incelemesi

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçın 90+16. dakikasında Sivasspor penaltı bekledi, VAR'dan inceleme uyarısı alan Erkan Özdamar pozisyon öncesinde ofsayt tespit etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivas'ta 90+16'da VAR incelemesi
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29 Aralık 2022 19:24
Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasındaki mücadelenin 90+16. dakikasında, ev sahibi ekip penaltı bekledi.

Topun oyun alanını terk etmesinin ardından VAR hakemi Özgüç Türkalp, hakem Erkan Özdamar'a inceleme tavsiyesinde bulundu. Erkan Özdamar, monitöre giderek pozisyonu inceledi.

Monitörden inceleme yapan Erkan Özdamar, pozisyon öncesinde Sivassporlu Clinton N'Jie'nin ofsayt olduğunu belirtti.

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