Sir Alex Ferguson: 'Ronaldo, 'Sezar' gibi döndü!'

Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a geri dönüşünü değerlendirdi.



Kulübün resmi podcast programına konuşan Ferguson, "Fantastik bir şeydi. Sanki Sezar, kazandığı bir savaştan sonra Roma'ya geri dönmüş gibiydi. Gittim, gördüm ve fethettim! Muazzam bir andı." dedi.



"United taraftarı olan herkes için çok muazzam bir andı." diyerek sözlerini sürdüren Ferguson, "Milyonlarca Manchester United taraftarının kalbi Old Trafford'da atıyordu. Sadece yüzlercesi stadyumun içerisindeydi. Muazzam anlardı. Buraya geldiğinde bir çocuktu. Her şeyi çok hızlı öğreniyordu. İnsanlar onu eleştirdi ama sürekli rakiplerini mağlup etti. Rakiplerini çıldırttı." diyerek sözlerini sürdürdü.



"ÖĞLEN OYNAR, AKŞAM ANTRENMAN YAPARDI"



Efsane isim, "Oyun hakkındaki bilgisini her geçen gün geliştirdi. Ancak, doğuştan itibaren bir kararlılığı vardı. En iyisi olabilmek için her şeyden fedakarlık yaptı. Cumartesi öğlen Arsenal'e karşı oynadıktan sonra akşam üzeri tesislerde yoğun yağış altında çalışmalar yapıyordu." açıklamasını yaptı.



"REAL MADRID, CRISTIANO'NUN RÜYASIYDI"



"Real Madrid'e transfer olmak Cristiano'nun rüyasıydı." diyen Ferguson, "Buna karşı çıkmadım. Madeira'dan gelen harika bir çocuktu. 18 yaşında geldi ve 6 yıl boyunca bizle kaldı. Ben de onun gitmesine izin verdim. Ne kadar iyi olacağını biliyordum. Kesinlikle biliyordum. Real Madrid, yıllar boyunca Avrupa'nın zirvesinde olmuş, 13 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış ve hep süperstarları transfer etmiş bir kulüptü. O sahnede olmak istiyordu ve gitti. Real Madrid'in bir yönünü takdir ediyorum ki bir şekilde tüm dünya yıldızları oraya transfer olmak istiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.