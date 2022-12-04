Sinan Kaloğlu: '5 gol de Ozan Evrim'e armağan!'

Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Dyorex Boluspor'u 5-1 yenen Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, karşılaşmada attıkları golleri taraftarlarına ve kaleci Ozan Evrim Özenç'e armağan ettiklerini bildirdi.



Kaloğlu, karşılaşmadan sonra yaptığı değerlendirmede, geçen hafta tatil edilen Göztepe maçındaki olayları şiddetle kınadığını söyledi.



Futbolda bu olayları istemediklerini kaydeden Kaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunu hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Maalesef münferit olaylarda iki güzide kulüp zarar görüyor. Geçen haftaki olaylar bizim takımımızın son haftalardaki performansının duygusal bir kırılganlığa sebep olabileceği yönündeydi. Kaleci Ozan'ımız biliyorsunuz, psikolojik olarak, mental olarak hazır olmadığı için oynatamadık. Bu kadar önemli bir maçta genç Mustafa'ya yer verdik ve çok iyi oynadı, tebrik ederim. Bu tip olayların faturasını lütfen takımımıza çıkarmasınlar. Çünkü sezon başından beri inanılmaz zorluklarla mücadele eden bir Altay takımı var. Çocuklar ruhlarını, karakterlerini inanılmaz ortaya koyuyor. Hiç kimsenin beklemediği başarıyı yakalıyoruz. Yakalamaya da devam edeceğiz."



Kaloğlu, ligin en az gol yiyen takımına karşı 5 gol atmanın inanılmaz bir olay olduğunu belirterek, "Bugün taraftarlarımız burada yoktu ama biz yine de golleri onlara ve kaleci Ozan kardeşimize armağan ettik." ifadelerini kullandı.









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