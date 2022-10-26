Sinan Engin: 'Şenol Güneş hayırlı olsun'

Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yolların ayrılması adına anlaşma sağlanırken, gözler siyah-beyazlı takımda yeni teknik direktör için verilecek kararda.Beşiktaş'ta, başta takımda şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş ve Sergen Yalçın olmak üzere birçok isim gündeme gelirken, spor yorumcusu Sinan Engin'den flaş bir paylaşım geldi.Beşiktaş'ta bir dönem yöneticilik de yapan Engin, sosyal medya hesabından Şenol Güneş ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı ve,ifadelerini kullandı.