Simeone: 'Barça'nın Messi'si, bizim Oblakımız var'

Liverpool'u evinde 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada kalecileri Jan Oblak'a övgüler yağdırdı.Maçın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Diego Simeone'nin açıklamaları şu şekilde:"Topu rakibimize vererek oynamayı seçtik. Onlar ne kadar geldiyse biz de o kadar durdurduk. Bunun için çok mutluyum. Bu tarihi statta rakibimizin olağanüstü oyununa karşı gelmek büyük mutluluk veriyor""Çok güzel bir gece oldu. Llorente'nin gol atmasının en büyük sebebi Liverpool'un ikinci golü atması oldu. Bu kazanmamız için basit bir sebep gibi görünüyor ancak öyle değil""Diğer oyuncularımız Savic, Lodi, Felipe, Joao Felix'in performansları da önemliydi ama... Barcelonalı Messi gibi bizim de dünyanın en iyisi olan kalecimiz var"