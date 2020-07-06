Şifresiz yayınlanan Manchester City maçında tarihi rekor!

5,7 milyon kişi tarafından takip edilen Southampton - Manchester City karşılaşması Premier Lig tarihinin en fazla izlenen maçı oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Şifresiz yayınlanan Manchester City maçında tarihi rekor!
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06 Temmuz 2020 21:26
İngiltere Premier Lig'de İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City karşılaşması, 5,7 milyon kişi tarafından izlenerek lig tarihinin en fazla izlenen maçı oldu.

BBC'den yapılan açıklamada, dün oynanan ve şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City maçını, 5,7 milyon kişi takip etti.

Lig tarihinin en fazla izlenen maçı olan karşılaşmada Southampton, ağırladığı Manchester ekibini 1-0 mağlup etmişti.

İngiltere'de yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tekrar başlamasıyla, Premier Lig maçlarının üçte birinin ücretsiz yayın yapan BBC 1'den canlı yayımlanması kararlaştırılmıştı.



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