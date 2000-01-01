Siakam: "Irkçılığı görmüyorsanız, kör olmalısınız..."

Toronto Raptors yıldızı Pascal Siakam, "ırkçılığı görmüyorsanız kör olmalısınız" şeklinde konuştu.



George Floyd'un trajik ölümünün ardından Siakam, ülkenin bir bütün olarak durumu hakkında konuşan son profesyonel sporcu oldu.



Kamerun doğumlu bir oyuncu olan Siakam, ten rengi nedeniyle Amerika'ya geldiğinde fişlenmeye maruz kaldığını söyledi. Siakam, Kamerun'da bunu tecrübe etmek zorunda kalmamıştı.



26 yaşındaki Raptors yıldızı, bu duruma alışmanın ve nihayetinde normalleşmesinin üzücü olduğunu eklerken, daha sonra işleri bir adım daha ileri götürdü ve ırkçılıkla ilgili şunları söyledi:



"Toplumda ırkçılığı görmüyorsanız, kör olmanız gerektiğini söylediğim için üzgünüm. O videoyu izlemek, beni incitiyor. Sadece düşünmekle bile nutkum tutuluyor."



Floyd geçtiğimiz hafta Minneapolis'teki bir polis memuru tarafından öldürülmüştü. O zamandan beri, protestolar ülke çapında çoğu büyük şehirde patlak verdi.



Kolej basketbolunu New Mexico State'de oynayan Siakam, ilk olarak Raptors tarafından 2016 NBA Draftı'nın ilk turunda (27. sırada) seçilmişti.



