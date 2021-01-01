Sheppard: "Russ gidince, Beal daha sesi çıkan bir lider oldu!"

Washington Wizards genel menajeri Tommy Sheppard, Russell Westbrook'un ayrılışının Bradley Beal'in takımdaki rolünü nasıl etkilediği hakkında konuştu.



Westbrook ve Beal yalnızca tek sezon için takım arkadaşı olsalar da, şu anki Los Angeles Lakers yıldızının, Beal üzerinde bir etkisi olduğu anlaşılmış durumda.



NBC Washington'dan Chase Hughes ile konuşan Sheppard'a göre, Westbrook'un Los Angeles'a gidişiyle Beal, liderlik rolünü daha çok üstlendi:



"Takım arkadaşlarını giderek daha fazla kenara çekip tavsiyeler verdiği dikkatimi çekti. Hiçbir zaman sesi çok çıkan ve bağırarak iletişim kuran bir adam değildi. Ama konuştuğu zaman, kesinlikle herkes onu dinler.



Onun bu devam eden gelişimi gözüme çarpmış durumda. Bunun büyük bir kısmını, neyin yapılması gerektiğini fark ederek işe koyulmaya karar vermesine bağlıyorum."



Sheppard ayrıca Beal'in artık genç oyunculara karşı daha sabırlı olduğunu ve bunun ise kısmen bir baba olmasından kaynaklanabileceğine inandığını dile getirdi:



"Russell sesi çok çıkan bir adamdı. Artık burada olmadığı için, bana kalırsa Bradley bu duruma adapte oldu ve 'Benim de biraz böyle olmam gerekiyor' dedi. Bu, kendi kendine anlayıp yapmaya başladığı bir şey oldu."



