Shaq: "Dame yüzük istiyorsa, başka bir yıldızın yanına gitmeli"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın takımından ayrılıp başka bir yıldızla güçlerini birleştirmesi gerektiğini söyledi.



Yıllardır taraftarlar ve medya üyeleri Lillard'ı, Trail Blazers'tan ayrılmaya ikna etmeye çalışmıştı. Şimdi bile, geride bıraktığımız yaz döneminde işler biraz kaynama noktasına gelmiş olsa da, Lillard bir kez daha bu duruma direnerek Portland'a sadık kalmaya devam etmişti.



Damian'ın şimdilik hiçbir yere gitmeyeceği neredeyse kesin olsa da, Shaq kısa süre önce The Rich Eisen Show'da Blazers yıldızının neden zihniyetini değiştirmesi gerektiğini şu şekilde açıkladı:



"Kendisi yeni dönemde oynayan, eski kafalı bir adam. Böyle adamların kafa yapısı 'Seninle aynı takımda oynamam, seni yenmeye çalışırım' şeklindedir. Ama bu yeni nesilden çocuklar, 'Beraber oynayalım, işimiz kolaylaşsın' diyorlar. Bu yüzden onun için çok zor bir karar bu.



Portland'da kalıp kazanmak istiyor. Ancak zihniyetini değiştirmesi gerekebilir... Eğer başkaları da bunu yapıyorsa, bu onun şampiyonluk şansını daha da azaltacaktır.



Peki şampiyonluk şansını arttırmak için, en iyi takımlardan birine gitmeli mi? Bence öyle yapmalı. Bu adamların bir araya gelmesi olayını pek sevmiyorum ama artık işler böyle yürüyor."



