Sertaç Komşuoğlu: 'Fenerbahçe Beko seneye harika olacak'

Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komşuoğlu, sarı-lacivertli takımın Erkek Basketbol Takımı hakkında flaş açıklamalarda bulundu.



"SAVAŞMADIK, MÜCADELE ETMEDİK"



Şampiyonluğu Anadolu Efes'e kaptırmalarının ardından takımın mücadelesini eleştiren Sertac Komsuoğlu "Sezona başladığımız zaman istediğimiz yerde değildik. Takım toparlandı, kimyamız düzeldi. EuroLeague'de her hafta iyi noktaya geldik. İlk 8'e giremez denen takım sakatlık ve koronavirüs vakaları olmasaydı, Final-Four'a katılacaktı. Türkiye Ligi'nde finale kadar geldik. Bir yönetici olmamın yanı sıra bir de taraftar olarak konuşmam lazım. Finalde çok daha iyi savaşacağımızı, çok daha iyi mücadele edeceğimizi düşünüyordum. Yeterince savaşmadık ve yeterince mücadele etmedik. Yeterince yüreğimizi ortaya koymadık. Bunları değerlendireceğiz. Bunlara bakacağız. İki gün önce oldukça uzun bir konuşma yaptım. Ancak şimdi oturup sezonu değerlendirme zamanı." dedi.



"HARİKA BİR TAKIM OLACAK!"

"BELKİ DE TAKVİYELERİ YAPTIK!"



Gelecek sezon çok iyi bir kadrolarının olacağını söyleyen Sertac Komsuogulu, "Gelecek sezon çok iddialı bir kadro oluşturacağız. Doğru isimler, Fenerbahçe formasıyla mücadele edecek. Açıklamalarımızı yapacağız. Dersimizi çok iyi çalıştık. Son dakikaya bir şey bırakmadık. Ne yapmamız gerektiği konusunda çok zaman harcadık. Gelecek sene çok iddialı ve yüreğini sahaya koyacak, takım içi de rekabetçi bir kadroyla mücadele edeceğiz. Takım ve bench çok kuvvetli olacak. Takviyeleri yapacağız. Yapacağız diyorum, belki de bu takviyeleri yaptık. Taraftarlarımızın yoktu. Onlar döndüğü gün, mutlu olacakları bir takımla onlara 'Merhaba' diyeceğiz. Bu seneki takımımız da iyi niyetle mücadele etti. Koronavirüs ve sakatlıklar nedeniyle belirli dönemlerde form düşüklüğü oldu. Bu sene oynayan arkadaşlara teşekkür ederim. Bazılarıyla doğal olarak yollarımız ayrılacak. Vitesi büyütmemiz gerekiyordu, bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.



