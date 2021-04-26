Serik Belediyesporlu futbolculardan, vefat eden kulüp başkanı Ali Aksu'nun mezarına ziyaret

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un yönetici, teknik heyet ve futbolcuları 21 Nisan'da vefat eden kulüp başkanı Ali Aksu'nun mezarını ziyaret etti.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Aksu'nun cenazesine Karacabey deplasmanında oldukları için katılamayan bazı yöneticiler ile teknik heyet ve futbolcular, ilçenin Belkıs Mahallesi'ndeki mezarlığa gitti.



Ali Aksu'nun kabrine karanfil bırakan futbolcular, dua etti.



Daha sonra Aksu'nun Serik'teki evine giden kafile, Aksu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Kulüp Başkan Yardımcısı Halil Deligöz yaptığı açıklamada, Aksu'ya Allahtan rahmet dilediğini belirtti.



Ali Aksu'nun Serik Belediyespor'a çok büyük desteğinin olduğunu vurgulayan Deligöz, "Yaptığı hizmetleri hiçbir zaman unutmayacağız. Onun hedeflerini gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun." dedi.



Teknik direktör Engin Korukır ise Aksu'nun çok iyi ve çok kaliteli bir insan olduğunu dile getirdi.



Aksu'nun ani vefatının üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Korukır, "Bütün ailesine sabırlar diliyorum. Serik Belediyespor camiasının başı sağ olsun. Allah nur içinde yatırsın." diye konuştu.



Takım kaptanı İbrahim Demir ve futbolculardan Atakan Cangöz de üzüntülerini aktardı.



