Menajerler tarafından Beşiktaş'a önerilen Sergio Oliveira transferine Şenol Güneş engeli...
Portekizli oyuncunun geçen sezon oynadığı maçları izleyen tecrübeli teknik adam, yönetime olumsuz rapor verdi.
26 yaşındaki futbolcunun, Talisca gibi skorer olamayacağını düşünen Güneş, Oliveira'yı listenin son sırasına yazdı.
Başarılı hoca, önceliğini Ndiaye ve Bernard olarak belirledi. Oliveira, geçen sezon çıktığı 27 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.
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Portekizli oyuncunun geçen sezon oynadığı maçları izleyen tecrübeli teknik adam, yönetime olumsuz rapor verdi.
26 yaşındaki futbolcunun, Talisca gibi skorer olamayacağını düşünen Güneş, Oliveira'yı listenin son sırasına yazdı.
Başarılı hoca, önceliğini Ndiaye ve Bernard olarak belirledi. Oliveira, geçen sezon çıktığı 27 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın