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Sergio Oliveira transferine Şenol Güneş engeli

Beşiktaş önerilen Sergio Oliveira transferine siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'ten engel çıktı.

Sergio Oliveira transferine Şenol Güneş engeli
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16 Temmuz 2018 10:48
Menajerler tarafından Beşiktaş'a önerilen Sergio Oliveira transferine Şenol Güneş engeli...

Portekizli oyuncunun geçen sezon oynadığı maçları izleyen tecrübeli teknik adam, yönetime olumsuz rapor verdi.

26 yaşındaki futbolcunun, Talisca gibi skorer olamayacağını düşünen Güneş, Oliveira'yı listenin son sırasına yazdı.

Başarılı hoca, önceliğini Ndiaye ve Bernard olarak belirledi. Oliveira, geçen sezon çıktığı 27 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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