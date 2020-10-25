Sergen Yalçın yıldızlarıyla tek tek konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın; Ljajic, Vida, Dorukhan, Oğuzhan ve N'Sakala ile görüştü. Yalçın, "Artık toparlanmalısınız. Sizden patlama bekliyorum" dedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Sergen Yalçın yıldızlarıyla tek tek konuştu
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25 Ekim 2020 12:22
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçı öncesi 5 oyuncuyla çok özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Tecrübeli hoca performanslarından memnun kalmadığı Adem Ljajic, Vida, Dorukhan, Oğuzhan ve N'Sakala ile bir araya gelerek, "Lige çok kötü başladık. Denizlispor maçıyla birlikte çıkışa geçmemiz gerekiyor. Siz bu takımın en önemli halkalarından birisiniz. Üzerinizdeki ölü toprağını artık atmanızı istiyorum. Sizin saha içinde göstereceğiniz performans bu maçta takıma da olumlu yansıyacak" uyarısında bulundu.

Beşiktaş, Denizli ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlığını sürdürdü. İdman ayak tenisi ve şut çalışması ile bitti.



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