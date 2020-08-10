Sergen Yalçın, transferi ve PAOK'u değerlendirdi

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör, Sergen Yalçın kadro durumu ve transferler üzerine açıklamalarda bulundu.Sergen Yalçın, ayrıca UEFA ŞAmpiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki PAOK eşleşmesini de değerlendirdi.Sergen Yalçın açıklamasında; "" dedi.47 yaşındaki teknik adam ayrıca; "" dedi.Sergen Yalçın PAOK eşleşmesi ile ilgili; "" dedi.