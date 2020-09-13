Sergen Yalçın, oyuncularla internet üzerinden görüştü

Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor ile karşılaşacak oyuncularıyla görüştü.

Haber; AA
Sergen Yalçın, oyuncularla internet üzerinden görüştü
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13 Eylül 2020 16:56
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak siyah-beyazlı takımın oyuncularıyla internet üzerinden görüştü. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkması sebebiyle izolasyon ve tedavi sürecinde bulunan Sergen Yalçın'ın, Trabzonspor maçı için kampta bulunan futbolcularla internet ortamında bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Yalçın'ın, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten futbolculara, "Maçı kazansınlar yeter, cesaretli olsunlar, başka bir şeye gerek yok." dediği kaydedildi.



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