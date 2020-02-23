Sergen Yalçın: 'Karius gelecek sezon yok'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, Loris Karius ile gelecek sezon yolların ayrılacağını açıkladı.
Sergen Yalçın yaptığı açıklamada: "Karius konusunda çok değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Zaten kiralık geldi, sezon sonu herhalde olmayacak. Benim bildiğim ağır bir maddesi var. Kaleciler de bazen şansız oluyor. İyi kaleciler kötü gol yer. Oyuncuları şu an yargılamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Elimizdeki bu kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, hafta içinde 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius için 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını İngiliz kulübüne bildirmişti.
Beşiktaş'ta 64 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 93 gol görürken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.
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Sergen Yalçın yaptığı açıklamada: "Karius konusunda çok değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Zaten kiralık geldi, sezon sonu herhalde olmayacak. Benim bildiğim ağır bir maddesi var. Kaleciler de bazen şansız oluyor. İyi kaleciler kötü gol yer. Oyuncuları şu an yargılamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Elimizdeki bu kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, hafta içinde 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius için 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını İngiliz kulübüne bildirmişti.
Beşiktaş'ta 64 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 93 gol görürken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın