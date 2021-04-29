Sergen Yalçın'dan TFF ve Hatayspor için olay sözler





Sergen Yalçın: "Müsaade ederlerse şampiyon olmak istiyoruz"🔥



— Sporx (@sporx) April 28, 2021

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Çok zor bir maçtı. Rize deplasmanı zordu. Ciddi bir çıkış içindeydiler Bülent Uygun sonrası. Sıkıntı yaşamayacaklardır. Zor maç, güçlü bir takımdı. Maşallah herkes kaybetmemizi bekliyor. Beşiktaş orada, şurada, burada kaybeder. Rakiplerin maçları yok mu? Onlar hiç puan kaybetmeyecek, her maçı alacaklar gibi bir algı. Hiç inanmak istemediğimiz işler oluyor.. Biz kazandıktan sonra rakiplerin ne yaptığı önemli değil. Oyuncularım kazanmak için her şey yapıyor. Eksiğiz. Kenardan oyuna sokacak 5 oyuncumuz yok. 3 oyuncu var. Kaç maçtır 5 oyuncu değiştiremiyorum. Zor şartlarda mücadele veriyoruz, aslan gibi oynuyor oyuncularım, kazanıyorlar. Hepsi yürekli, karakterli oyuncular. Aldığımız oyuncuların hepsi karakterli, yürekli çıktılar.Herkes bir çaba sarf ediyor. Ne olacak Hatay maçı 1 gün sonraya alınsa. Küme mi düşecekler? Biz dinlenemiyoruz. TFF'ye de teşekkürler. Gündüz oynayanlar pazartesi, Beşiktaş cumartesi oynuyor. Böyle program yapılır mı? Böyle hesap yapılır mı? Kimle mücadele veriyoruz, anlamadık onu biz. Kimle mücadele ediyoruz? Onu çözemedik. Hatay hocası, kendi maçının mutluluğunu yaşamadan Beşiktaş'la ilgili konuşuyor. Konuşmayla olmuyor, göreceğiz cumartesi ne olacağını.Biz kimle mücadele ediyoruz, kimlerle mücadele ediyoruz? Kim geliyorsa gelsin, nasıl geliyorsa gelsin. Korkmuyoruz! Biz sahada mücadele edelim. Onu bekliyoruz biz.