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Serena Williams zorlanmadan çeyrek finalde

Serena Williams, Wimbledon tek kadınlarda dünya 120 numarası Evgeniya Rodina'yı 2-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Serena Williams zorlanmadan çeyrek finalde
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09 Temmuz 2018 18:21
Kariyerinde 24 Grand Slam zaferi bulunan Serena Williams, Wimbledon tek kadınlarda dünya 120 numarası Evgeniya Rodina ile karşı karşıya geldi.

Serena Williams, 6-2 ve 6-2'lik setlerle maçı 2-0 kazandı.

Bu galibiyetin ardından Serena Williams, Wimbledon tek kadınlarda çeyrek finale yükselmeyi başardı.



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