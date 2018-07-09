Serena Williams zorlanmadan çeyrek finalde

Kariyerinde 24 Grand Slam zaferi bulunan Serena Williams, Wimbledon tek kadınlarda dünya 120 numarası Evgeniya Rodina ile karşı karşıya geldi.
Serena Williams, 6-2 ve 6-2'lik setlerle maçı 2-0 kazandı.
Bu galibiyetin ardından Serena Williams, Wimbledon tek kadınlarda çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Serena Williams, 6-2 ve 6-2'lik setlerle maçı 2-0 kazandı.
Bu galibiyetin ardından Serena Williams, Wimbledon tek kadınlarda çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın