04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Serdar Dursun: "Taner Gülleri ağabey gibi..."

Kocaelispor'un Galatasaray ile oynadığı ve 5-2 kazandığı son resmi maçı dün gibi hatırladığını söyleyen Serdar Dursun; "Taner Gülleri'nin şansı inşallah benim yanımda da olur" dedi.

calendar 04 Kasım 2025 14:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Serdar Dursun: 'Taner Gülleri ağabey gibi...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kocaelispor'un forvet oyuncusu Serdar Dursun, kendilerini zor bir maçın beklediğini ve Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın Ajax maçından yorgun döneceğini belirten Dursun, "İyi bir planla kazanabiliriz yani. Neden olmasın? Galatasaray bu sene daha kaybetmedi. Kocaelispor olarak biz bunu başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaelispor'un 5-2 kazandığı ve Taner Gülleri'nin 4 gol attığı maçı Almanya'da izlediğini ve unutmadığını belirten Serdar Dursun, bu maçta da Taner Gülleri gibi efsanevi bir perfomans sergilemeyi çok istediğini söyledi.


Galatasaray'a karşı son oynadığı maçta da gol attığını hatırlatan Serdar; "2008 yılındaki Galatasaray-Kocaelispor maçını televizyondan izlemiştim, Kocaelispor 5-2 kazanmıştı. O dönem 17 yaşındaydım ve Taner ağabeyi çok iyi hatırlıyorum. Galatasaray'a karşı oynadığım son maçta da gol atmıştım. İnşallah Taner ağabeyin şansı yanımda olur ve yine gol atarım, maçı kazanırız" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.