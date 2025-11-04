Serdar Dursun: 'Taner Gülleri ağabey gibi...'

Kocaelispor'un forvet oyuncusu Serdar Dursun, kendilerini zor bir maçın beklediğini ve Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu ifade etti.Galatasaray'ın Ajax maçından yorgun döneceğini belirten Dursun, "İyi bir planla kazanabiliriz yani. Neden olmasın? Galatasaray bu sene daha kaybetmedi. Kocaelispor olarak biz bunu başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Kocaelispor'un 5-2 kazandığı ve Taner Gülleri'nin 4 gol attığı maçı Almanya'da izlediğini ve unutmadığını belirten Serdar Dursun, bu maçta da Taner Gülleri gibi efsanevi bir perfomans sergilemeyi çok istediğini söyledi.Galatasaray'a karşı son oynadığı maçta da gol attığını hatırlatan Serdar; "dedi.