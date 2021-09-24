Serdar Dursun: 'Belki ileride Hamburg'a giderim'

'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 6 haftadır takımdan ayrı olan, Alman basınına konuştu ve sarı-lacivertlilerden önce Hamburg'un da kendisine teklif yaptığını belirtti.Önümüzdeki yıllarda Hamburg'a gidebileceğini söyleyen golcü oyuncu, "" ifadelerini kullandı.Hamburg doğumlu olan 29 yaşındaki golcünün Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.