Serdar Dursun: "Belki ileride Hamburg'a giderim"

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı Serdar Dursun, geleceğiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun: 'Belki ileride Hamburg'a giderim'
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24 Eylül 2021 18:15
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 6 haftadır takımdan ayrı olan Serdar Dursun, Alman basınına konuştu ve sarı-lacivertlilerden önce Hamburg'un da kendisine teklif yaptığını belirtti.

Önümüzdeki yıllarda Hamburg'a gidebileceğini söyleyen golcü oyuncu, "Geçen yaz Hamburg beni istedi ama başka planlarım vardı. Bundesliga 2'ye düştüklerinde Hamburg'a gitmek istemiştim ancak onlar beni istememişti. Belki gelecek yıllarda Hamburg'a transfer olurum, belli olmaz" ifadelerini kullandı.

Hamburg doğumlu olan 29 yaşındaki golcünün Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 

 

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