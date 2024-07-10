Serdar Dursun'a sürpriz talip!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho'nun takımın başına geçtiği Fenerbahçe'de Serdar Dursun ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bonservisi elinde olan milli golcüye 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor talip oldu.

, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun'a sürpriz talip!
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10 Temmuz 2024 11:14
Geçtiğimiz sezonun başında Fatih Karagümrük'e transfer olan ve devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen Serdar Dursun'un yeni sezondaki adresiyle ilgili iddia ortaya atıldı.

KOCAELİSPOR GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Gelecek sezon hazırlıklarını şampiyonluk parolasıyla sürdüren Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de güçlü bir kadro kurarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre Kocaelispor'da Recep Durul yönetimi, Serdar Dursun'u transfer listesine aldı.

Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Kocaelispor yönetimi, Karagümrük ile sözleşmesi biten Serdar Dursun'u transfer etmek için kolları sıvadı. Körfez, tecrübeli santrfor ile görüşmelere başladı.

BONSERVİSİ ELİNDE

Karagümrük'le 1 yıllık sözleşme imzalayan Serdar, Fenerbahçe'ye ise kiralık olarak gelmişti. Sezonun tamamlanmasıyla iki kulüple de mukavelesi sona eren ve milli oyuncu, bonservisini eline aldı.

MOURINHO'YU BEKLİYORDU

Serdar Dursun'un, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kararını beklediği kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasındaydı.

TEKLİF DÜŞÜK GELDİ

Fenerbahçe, yerli golcü olarak takımda kalmasını istediği Serdar Dursun'a yeni kontrat önerdi ancak tecrübeli forvet bu teklifi çok düşük bulduğu için kabul etmedi.



9 GOL 2 ASİST

2023/24 sezonunda toplam 35 maça çıkan Serdar Dursun, 9 kez rakip fileleri havalandırdı. 32 yaşındaki forvet, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. 

 
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