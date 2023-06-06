Serdar Dursun'a Avrupa'dan bir talip daha!

Fenerbahçe'de fazla şans bulamayan Serdar Dursun'a Almanya ve Macaristan'dan sonra Belçika'dan da teklif geldi.
Belçika 1. Lig ekibi KV Mechelen, milli oyuncuya talip oldu.
Belçika basınında çıkan habere göre, golcü arayışlarını sürdüren Mechelen'in Serdar Dursun için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı iddia edildi.
Serdar Dursun'un ismi Almanya 1. Ligi'ne yükselen Darmstadt ve Macaristan 1. Ligi'nin şampiyonu Ferençvaroş ile de anılıyor.
Milli oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Fenerbahçe'de yeterli forma şansı bulamayan Serdar Dursun, bu sezon çıktığı 25 karşılaşmada 4 gol atarken, 5'te asist yaptı.
Belçika 1. Lig ekibi KV Mechelen, milli oyuncuya talip oldu.
Belçika basınında çıkan habere göre, golcü arayışlarını sürdüren Mechelen'in Serdar Dursun için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı iddia edildi.
Serdar Dursun'un ismi Almanya 1. Ligi'ne yükselen Darmstadt ve Macaristan 1. Ligi'nin şampiyonu Ferençvaroş ile de anılıyor.
Milli oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Fenerbahçe'de yeterli forma şansı bulamayan Serdar Dursun, bu sezon çıktığı 25 karşılaşmada 4 gol atarken, 5'te asist yaptı.
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