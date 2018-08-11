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Serdar Aziz: ''Büyük takımlar böyle yapar...''

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-1 yendiği maçın ardından Serdar Aziz'den açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com
Serdar Aziz: ''Büyük takımlar böyle yapar...''
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11 Ağustos 2018 00:52
Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü'nü 3-1 yendiği maçın ardından Serdar Aziz, karşılaşmayı değerlendirdi. 

''4 GÜNDE UNUTMAMIZ GEREKİYORDU''

Sarı kırmızılı takımın ilk golünü kaydeden Serdar Aziz, ''Kupayı kaybettik ama hemen reaksiyon vermemiz gerekiyordu. 4 günde bunları unutup lige iyi başlamamız gerekiyordu. Büyük takımlar başlarını hemen kaldırır. Biz de bunu yaptık. Zemin çok kötüydü ama herkes iyi mücadele etti. Sonunda da kazanmayı bildik. Ben de golümü attım. Umarım devamı gelir.'' sözlerini kullandı.

''TARAFTARIMIZI ÇOK ÖZLEDİK''

Haftaya Türk Telekom Stadı'nda Göztepe'yi konuk edeceklerini hatırlatan Aziz, ''Taraftarımızı özledik. İnşallah onlar da bizi özlemiştir. Geçen sene bıraktığımız yerden devam edeceğiz.'' dedi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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