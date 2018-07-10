Şenol Güneş'ten Vagner Love'a ikinci şans!

İLGİLİ VİDEO

gidişinin ardından geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilerek Beşiktaş forması giymeye başlayan, kamptaki hırsı ve çalışkanlığıyla göz doldurdu.İki hazırlık maçında iki gol, bir asist yaparak kampın en skorer ismi olan Brezilyalı oyuncunun, eskisi gibi takımdan ayılmaya niyetli olmadığı öğrenildi.Normal antrenman programı dışında ekstra çalışmalar da yapan siyah-beyazlı golcünün iyi performansı, teknik direktör Şenol Güneş'i de bir hayli memnun etti.Geçen seneki gibi ayağında fazla top tutma alışkanlığından henüz tamamen kurtulmayan Love'a, bu konuda sık sık uyarılar geldiği bildirildi. İkinci kamp döneminden sonra bu oyuncuyla ilgili kararını verecek olan Şenol Güneş'in, Love'dan hücumda sürekli pas yapmasını ve kalabalık alanlarda topu ezmemesini istediği vurgulandı. Beşiktaş ile ilk kez bir sezon öncesi kampı geçiren Brezilyalı futbolcu, deyim yerindeyse kendini aşmaya çalışarak ilk on biri zorlamaya gayret gösterdiği gözlemlendi.Öte yandan Beşiktaş Yönetimi ve teknik heyetinin satılmasına karar vermesi halinde Love'un gelen teklifleri kabul etmeyeceği ortaya çıktı. İkinci kamp döneminde de sınıfı geçmesi durumunda Güneş'in, zaman zaman oynatacağı çift forvetli sistemde Vagner'e şans vereceği öğrenildi.Süper Lig'de geçtiğimiz sezon devre arasında Cenk Tosun'un gidişinin ardından Alanyaspor'dan transfer edilen Vagner Love, Beşiktaş'ta 13 maçta 604 dakika şans buldu. Brezilyalı forvet rakip filelere dört gol göndermeyi başardı.