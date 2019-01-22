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Şenol Güneş'ten Quaresma vetosu

Yönetimin izin vermesi hâlinde Porto'ya gidecek olan Portekizli yıldız Quaresma'yı takımda tutmaya kararlı. Şenol Güneş "Dereyi geçerken at değiştirmeyelim" dedi.

Kaynak: Türkiye
Şenol Güneş'ten Quaresma vetosu
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22 Ocak 2019 10:47
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma krizi devam ediyor. Portekizli yıldız önceki gün yönetimle yaptığı görüşmede takımdan ayrılmak istediğini bildirmişti.

Kulübü zor durumda bırakmak istemediğini de ekleyen Q7 "Eğer sıkıntı olacaksa gitmem" diye de eklemişti. Yönetimin vereceği karar merakla beklenirken Teknik Direktör Şenol Güneş, yıldız oyuncusunu bırakmamakta kararlı. Tecrübeli çalıştırıcının "Quaresma'nın ayrılması takımın dengelerini bozabilir. Şampiyonluk yolunda dereyi geçerken at değiştirmeyelim" dediği öğrenildi.

KONOPLYANKA GELİR

Yönetimde ise görüş ayrılıkları devam ediyor. Bazı yöneticiler Q7'nin kalması gerektiğini savunurken, diğer kesim ise maliyeti ile yaşı gereği Portekizli yıldızın satılması ve Yevhen Konoplyanka'nın transfer edilmesini istediği öğrenildi. Yönetim kurulunun dün vermesi beklenen Quaresma kararının bu görüş ayrılıkları sebebiyle bugüne ertelendiği belirtildi. Öte yandan 35 yaşındaki oyuncunun ayrılmak istemesinde ise geçtiğimiz ay Beşiktaş'la sözleşmesi feshedilen Pepe'nin rolü büyük. Portekizli stoperin, Q7'ye sürekli baskı yaptığı öğrenildi.
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