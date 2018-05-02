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Şenol Güneş'ten ayrılık cevabı: "Türkiye konuşuyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yurt dışına başka bir takıma gideceği iddialarına yönelik konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Şenol Güneş'ten ayrılık cevabı: 'Türkiye konuşuyor'
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02 Mayıs 2018 14:22
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yurt dışına başka bir takıma gideceği iddialarına yönelik konuştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoran çıkışında görüntülenen Güneş, iddialara yönelik bir soruyu "Türkiye konuşuyor." diyerek yanıtladı.

Öte yandan, bir grup taraftar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılan yarı final rövanş maçında başından yaralanan Güneş'e "geçmiş olsun" dileğinde bulunup, ilgi gösterdi.

Şenol Güneş'e, bulunduğu merkezde, siyah-beyazlı futbolculardan Tolga Zengin ve Necip Uysal'ın da eşlik ettiği öğrenildi.



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